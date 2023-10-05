Водителям Подмосковья рассказали о дорожной обстановке утром в четверг

Этим утром на дорогах Подмосковья зафиксировано почти 930 тысяч автомобилей, загруженность оценивается в четыре балла, сообщила пресс-служба областного министерства транспорта.

Сейчас основные затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Киевском, Калужском, Варшавском, Каширском, Можайском, Пятницком, Щелковском, Новорижском, Носовихинском и Осташковском шоссе, а также на трассах «Холмогоры», «Урал», «Дон», «Волга», «Крым», «Беларусь» и А-105.

Автомобилистов призвали соблюдать дистанцию и не забывать снижать скорость перед пешеходными переходами.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход строительства нового путепровода в Раменском.