Водителям Подмосковья рассказали о дорожной обстановке утром в понедельник

Этим утром на дорогах Подмосковья зафиксировано почти девятьсот тридцать тысяч автомобилей, загруженность оценивается в пять баллов, сообщила пресс-служба областного Минтранса.

Сейчас основные затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Каширском, Пятницком, Щелковском, Калужском, Варшавском, Носовихинском, Новорижском и Осташковском шоссе в сторону столицы, а также на трассах «Дон», «Беларусь», «Волга», «Урал», «Крым», «Холмогоры» и А-105.

Автомобилистов призвали соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными, особенно вблизи мест притяжения пешеходов.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев посетил с рабочим визитом Раменский городской округ, где проверил ход строительства путепровода возле станции «Быково».