Водителям Подмосковья рассказали о дорожной обстановке в регионе этим утром

В пятницу утром загруженность дорог в Подмосковье оценивается всего в три балла, сообщила пресс-служба областного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

Заторы наблюдаются на Ленинградском, Пятницком, Варшавском, Носовихинском и Щелковском шоссе в сторону столицы, а также на трассах «Балтия», «Беларусь», «Крым» и «Урал», уточнили в ведомстве.

В Минтрансе Московской области напомнили, что сегодня в регионе вновь прогнозируются дожди. Водителей призвали быть предельно внимательными в местах притяжения пешеходов, не отвлекаться за рулем на мобильные телефоны, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход строительства Мытищинской хорды. По словам главы региона, первый участок трассы откроют в январе следующего года.