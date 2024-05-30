Водителям Подмосковья рассказали о дорожной обстановке в регионе утром в четверг

Этим утром на дорогах Подмосковья зафиксировано свыше 920 тысяч автомобилей, загруженность оценивается в три балла.

Как сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, сейчас основные затруднения движения в сторону столицы наблюдаются на Ленинградском, Пятницком, Щелковском, Можайском, Осташковском, Носовихинском и Новорижском шоссе.

Также небольшие заторы есть на трассах «Дон», «Крым», «Беларусь» и «Волга». Автомобилистам напомнили, что следует неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и не отвлекаться на телефоны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, когда будет завершено строительство Мытищинской хорды.