Водителям придется объезжать: какие улицы перекроют на два дня из-за религиозных праздников

В Москве на период проведения праздничных богослужений в честь Рождества Христова вводятся временные ограничения движения на отдельных улицах. Соответствующая информация была распространена пресс-службой столичного управления ГИБДД, сообщает KP.RU.

Ограничения затронут участки улично-дорожной сети вблизи крупных храмов. Движение транспорта по Соймоновскому проезду будет закрыто с 16:00 6 января до 3:00 7 января на отрезке от площади Пречистенские Ворота до Пречистенской набережной.

На улице Волхонка перекрытие введется с 18:00 6 января до 3:00 7 января на участке от площади Пречистенские Ворота до улицы Ленивка.

Госавтоинспекция рекомендует водителям заранее выбирать альтернативные маршруты движения и соблюдать установленные дорожные знаки, а также следовать указаниям сотрудников полиции.

Ранее сообщалось, что активисты спасли 14 истощенных животных из частного приюта в Ростовской области.