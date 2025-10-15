Водителям рассказали, какие новые дорожные знаки появятся в 2026 году

С 1 января 2026 года на российских автомагистралях изменятся дорожные знаки, сообщил адвокат МКА «Советник-Центр» Александр Шиманский в беседе с агентством «Прайм».

На пешеходных переходах, расположенных рядом с объектами, которые посещают люди с нарушениями слуха, установят знак «Глухие». Вертикальный знак «Стоп-линия» появится в тех местах, где горизонтальная разметка невозможна.

Будет продолжена практика объединения знаков, которые имеют схожие символические значения. Например, знак, обозначающий парковку, будет объединен с табличкой, указывающей на способ постановки автомобиля.

Знак «Заснеженное покрытие» будет включать изображение снежинки и тучи с осадками. Он предназначен для информирования водителей о необходимости снижения скорости и избегания резкого торможения.

В знак «Время действия» часы и дни недели будут дополнены месяцами. Например, период с сентября по апрель.

«Поправки в ГОСТ разрешают совмещать несколько символов на одной табличке и вводить знаки, указывающие время действия ограничений по месяцам, что сократит количество знаков», — поясняет Шиманский.

