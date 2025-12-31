Водителям разъяснили, за какое украшение автомобиля могут лишить прав

По словам автоюриста и судебного автоэксперта Александра Касьяненко, водители могут быть лишены прав на срок до одного года за использование красных гирлянд на своих автомобилях, сообщает РИА Новости.

Автоюрист отметил, что помимо лишения водительских прав, нарушителям могут также назначить конфискацию новогодних гирлянд. Кроме того, водителям будет необходимо привести свой автомобиль в состояние, соответствующее его регламентированной заводской комплектации.

«Крепление гирлянд красного цвета спереди и белого сзади автомобиля запрещено и карается лишением прав на срок от полугода до года. Дело в том, что подобное размещение световых приборов имитирует специальные сигналы, используемые экстренными службами», — рассказал Касьяненко.

Специалист подчеркнул, что в Российской Федерации нет прямого запрета на использование гирлянд и новогодних наклеек с изображением Деда Мороза. Однако он напомнил, что согласно правилам дорожного движения, автомобиль может быть допущен к эксплуатации только в том случае, если он полностью исправен и соответствует всем требованиям технической документации.

Касьяненко добавил, что если декоративные элементы затрудняют чтение государственного регистрационного знака, то в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях нарушителям грозит штраф в размере пяти тысяч рублей либо лишение водительских прав на период от одного до трёх месяцев.

Ранее сообщалось, что штраф за непристегнутый ремень на заднем сиденье достигает 3 тыс. руб.