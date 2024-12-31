Водителям в России необходимо заменить права, срок действия которых истек в 2022 году

Водителям в России следует обратить внимание на необходимость замены водительских прав, срок действия которых истек в 2022 году, сообщил ТАСС.

В Госавтоинспекции предупредили, что процедура замены водительского удостоверения включает несколько этапов — прохождение медицинской комиссии, уплату государственной пошлины и получение нового удостоверения в органах ГАИ.

В апреле 2022 года правительство РФ приняло решение о продлении срока действия водительских прав на три года. Подобные постановления продолжили приниматься и в 2023 и 2024 годах. Однако водители, чьи права были продлены автоматическим образом в 2022 году, должны будут заменить их в 2025 году.

Кроме того, важно отметить, что для тех, кто планирует выезд за пределы России, замена прав является обязательной независимо от срока действия удостоверения.

Следует учитывать, что возможность автоматического продления прав действует лишь на территории России, и для международных поездок необходимо иметь действующее удостоверение.

Ранее юрист Дмитрий Кваша рассказал, куда обращаться и как правильно составить жалобу на пьяных водителей в новогодние праздники.