Водяной шантаж: власти готовят двойное повышение тарифов на воду

Правительство Российской Федерации увеличило повышающий коэффициент для расчета платы за холодную воду при отсутствии приборов учета. Коэффициент повышен с 1,5 до 3 для собственников помещений, которые имеют возможность установить счетчики, но не сделали этого, сообщает «Российская газета».

Норма распространяется исключительно на холодное водоснабжение и не затрагивает услуги по горячей воде и электроснабжению. Размер платежа за холодную воду обычно не превышает 10% от общей суммы жилищно-коммунальных услуг.

Согласно федеральному законодательству, собственники жилых помещений обязаны были установить приборы учета холодной воды до июня 2012 года. Установка счетчиков позволяет производить оплату исключительно за фактически потребленный объем ресурсов.

Также уточнен порядок доначисления платы при выявлении несанкционированного подключения к внутридомовым сетям. Основанием для снижения размера доначисления может служить только счетная ошибка.

Ожидается, что принятые меры будут способствовать сокращению случаев несанкционированного потребления ресурсов и увеличению доли помещений, оснащенных приборами учета.

Ранее сообщалось, что платежи за коммунальные услуги в 2026 году вырастут в два этапа.