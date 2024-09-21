Водолазы МЧС обследуют в ледяной воде части затопленной в Карском море радиационной подлодки К-27

Водолазы МЧС России продолжают работы по обследованию затопленной 42 года назад после радиационной аварии в Карском море атомной подводной лодки К-27, сообщили в экстренных службах.

Как уточнили в ведомстве, сам корпус судна является радиационно опасным объектом. Он залегает на дне моря в районе залива Степового. Несмотря на то, что еще только первый месяц осени, работать водолазам приходится в трудных условиях и при довольно низких температурах.

«За месяц специалистам предстоит выполнять работы при низких температурах воздуха и воды», — говорится в публикации в Telegram-канале МЧС.

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