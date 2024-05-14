Водонаева призналась, что у нее «болит душа» из-за зависимости Волочковой

Певица Алена Водонаева не стала откровенничать на красной дорожке о том, что думает о балерине Анастасии Волочковой, но намекнула на свои переживания по поводу ее пристрастий. Об этом пишет KP.RU .

Анастасия Волочкова была настоящей звездой Большого театра, и, судя по ее соцсетям, имеет бешеный успех у мужчин. Хотя некоторые посты танцовщицы вызывают хейт и немало вопросов у поклонников, блондинка редко реагирует на негатив. Лишь недавно во время посещения Мальдивских островов дива сорвалась и набросилась с критикой на людей за их высказывания о «перефотошопленных» снимках с отдыха.

Коллеги Волочковой уверены: балерину нужно спасать. Они винят в скандальном поведении звезды алкоголь. Сама прима отрицает свое пагубное пристрастие. Алена Водонаева в беседе с журналистами призналась, что не может равнодушно смотреть на то, как столь известная мастерица губит себя и свои таланты.

«Не буду говорить про Настю Волочкову на дорожке, это не очень красиво. Я обо всем говорю у себя в Телеграм-канале. Это один из немногих людей, за которых у меня болит душа. Она не просто селебрити средней руки, она дива. Она танцевала на Красной площади, к ее ногам кидали бриллианты и цветы, я очень за нее переживаю», — призналась ведущая.

Впрочем, Гордон и Кудрявцева недавно откровенно заявили, что у Волочковой есть нездоровое пристрастие к алкоголю Им жалко блондинку и они бы хотели спасти ее от «пьяного позора».