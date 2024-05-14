Водонаева призналась, что у нее «болит душа» из-за зависимости Волочковой
Фото: [t.me / volochkova_anastasiya]
Певица Алена Водонаева не стала откровенничать на красной дорожке о том, что думает о балерине Анастасии Волочковой, но намекнула на свои переживания по поводу ее пристрастий. Об этом пишет KP.RU.
Анастасия Волочкова была настоящей звездой Большого театра, и, судя по ее соцсетям, имеет бешеный успех у мужчин. Хотя некоторые посты танцовщицы вызывают хейт и немало вопросов у поклонников, блондинка редко реагирует на негатив. Лишь недавно во время посещения Мальдивских островов дива сорвалась и набросилась с критикой на людей за их высказывания о «перефотошопленных» снимках с отдыха.
Коллеги Волочковой уверены: балерину нужно спасать. Они винят в скандальном поведении звезды алкоголь. Сама прима отрицает свое пагубное пристрастие. Алена Водонаева в беседе с журналистами призналась, что не может равнодушно смотреть на то, как столь известная мастерица губит себя и свои таланты.
«Не буду говорить про Настю Волочкову на дорожке, это не очень красиво. Я обо всем говорю у себя в Телеграм-канале. Это один из немногих людей, за которых у меня болит душа. Она не просто селебрити средней руки, она дива. Она танцевала на Красной площади, к ее ногам кидали бриллианты и цветы, я очень за нее переживаю», — призналась ведущая.
Впрочем, Гордон и Кудрявцева недавно откровенно заявили, что у Волочковой есть нездоровое пристрастие к алкоголю Им жалко блондинку и они бы хотели спасти ее от «пьяного позора».