Воду и еду запретили приносить на парад Победы

Посетители парада Победы на Красной площади 9 мая, включая представителей СМИ и приглашенных гостей, пройдут стандартную процедуру проверки вещей в целях обеспечения безопасности. Перечень запрещенных к проносу предметов насчитывает 26 пунктов, сообщило ТАСС со ссылкой на имеющиеся в распоряжении информационные материалы.

В список ограничений вошли все виды продуктов питания, контейнеры для их хранения, сыпучие продукты (за исключением лекарств), а также жидкости любого типа. Запрещено появление с флагами, баннерами, печатными материалами религиозного, политического или оскорбительного характера. Кроме того, строго исключен вход с животными.

Ожидаемо под запрет попали любые виды боеприпасов, оружия, включая ножи, кортики и другие режущие предметы. Также нельзя брать с собой аэрозольные баллончики, пиротехнические средства, химические вещества, легковоспламеняющиеся и горючие материалы. Под запретом окажутся и устройства, предназначенные для нагрева жидкости, такие как вейпы.

Запрещено приносить материалы экстремистского, оскорбительного или дискриминационного содержания, включая символику нацистского толка. Это правило распространяется и на одежду. Отдельно устанавливаются требования к внешнему виду: не допускаются бронежилеты, корсеты (кроме медицинских), а также средства маскировки или предметы, затрудняющие идентификацию личности.

Под строгий запрет попадают беспилотные летательные аппараты любого типа и техника, которая может помешать работе служб безопасности. Нельзя пользоваться велосипедами, электросамокатами или гироскутерами. Любые крупногабаритные предметы также останутся за пределами площади.

Профессиональное оборудование для фото- и видеосъемки, а также портативные зарядные устройства разрешены только для аккредитованных журналистов.

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