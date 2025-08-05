Военблогер Подоляка выступил за запрет никабов в стране

Российский военблогер Подоляка высказался за введение запрета на ношение никабов в России. Свою позицию он изложил в одной из публикаций в телеграм-канале.

Блогер опубликовал видео, якобы снятое в Ташкенте, отметив отсутствие на кадрах женщин в платках. При этом он напомнил, что ношение одежды, скрывающей лицо, было запрещено в Таджикистане еще в 2023 году. Подоляка отметил, что аналогичные меры в России до сих пор не приняты.

«Арабское средневековье боимся у себя искоренить», — написал он, не пояснив свою мысль.

Блогер выразил опасения в связи с таким положением дел, задавшись риторическим вопросом: «Куда же мы стремимся в таком случае?».

Ранее стало известно, почему в Казахстане запретили носить никабы.