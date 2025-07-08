Военблогер Рожин: Николаев ночью подвергся мощному налету «Гераней»

В ночь на 8 июля российские беспилотники-камикадзе «Герань» нанесли значительный ущерб инфраструктуре украинского Николаева. Об этом стало известно из сообщения военного эксперта Бориса Рожина, опубликованного в его Телеграм-канале.

Сообщается, что в результате обстрела в городе начался пожар. По данным военного блогера, в ночь на вторник, 8 июля, удары были нанесены по объектам сразу в восьми регионах Украины.

«Налет еще не окончен», — добавил Рожин.

Информагентство «Общественное» из Украины также сообщило о взрывах в Николаеве после авиаудара. Кроме того, звуки взрыва были слышны и в Херсоне, который находится под контролем ВСУ.

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