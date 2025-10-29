Военблогер возмутился появлением «чебурнета» в Крыму

Российский военный блогер Алексей Живов рассказал об опыте использования «чебурнета» в Крыму. В своем телеграм-канале он рассказал о проблемах со связью в Симферополе.

По словам военкора, если ранее мобильный интернет LTE отключался на полуострове полностью, то сейчас наблюдается избирательная блокировка — работают только отдельные сайты, включая «Яндекс», «Мейл» и новостные ленты Дзен.

«Телеграм заблокирован полностью. Ничего не грузится. Видимо из-за Телеграм сегодня рано утром прилетело в нефтяную цистерну под Симферополем», — написал Живов.

В своем сообщении он также иронично отметил, что «лучшее ПВО — это блокировка Telegram».

Позже блогер уточнил, что блокировка мессенджера распространилась не только на мобильные сети LTE, но и на проводных интернет-провайдеров. Такие меры, по его мнению, «переходят все границы разумного».

«Чебурнетом» в народе называют «российский интернет», проект которого ранее продвигали на уровне депутатов Государственной думы РФ. Он заключается в создании в стране автономного сегмента интернета, полностью независимого от глобальной инфраструктуры Всемирной сети.

Утром 29 октября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Симферополе в результате атаки украинского беспилотника произошло возгорание емкости с горюче-смазочными материалами. Жертв в результате инцидента нет.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что над Крымом перехватили пять украинских беспилотников.