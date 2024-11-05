Военкомат в Смоленске «отправил» на службу молодого человека без головы

Тело молодого человека было обнаружено без головы на железнодорожных путях еще три года назад, однако это не помешало военкомату в Смоленске признать его ограниченно годным к службе. Со ссылкой на Baza об этом пишет VSE42.Ru .

Парень погиб еще в октябре 2021 года. Родственники погибшего отметили, что несмотря на это появилось заключение из военкомата о прошедших на следующий день после трагедии медосмотрах. По их результатам молодой человек был ограниченно годен к службе, при этом повестку с призывом он не получал.

«Военкомат Смоленска признал парня без головы ограниченно годным к службе», — передает telegram-канал Baza.

Семья покойного обратилась в прокуратуру с просьбой установить давность подписей и печатей в документах, выяснить, в чем кроется проблема. Этим уже занимались эксперты Минюста, но даты так и не сопоставили. Отмечается, что в медицинских записях молодого человека уже встречались подозрительные несоответствия.

Ранее сообщалось, что в Московской области возбудили уголовное дело о хищении 7,4 млн рублей у вдовы участника СВО.