Военкор Андрица протестировал новый российский дрон наземного типа

Создатель наземных дронов разработал новую установку, которая призвана сократить потери. Техника может стать одной из самых полезных для боевых задач: она способна осуществлять движение с пулеметом, выдерживать от 60 кг дополнительного веса. При этом военкор Андрица, изучивший разработку, отметил большую грузоподъемность.

«Во мне больше 100 кг, и, как мы можем видеть, она едет», — рассказал военкор.

Примечательно, что бойцы СВО собирают такие дроны за свой счет. Их поддерживают волонтеры, благодаря которым удается собирать больше техники. Обычно на это уходит до двух дней.

Что до новой разработки, то ее создатель, Призрак, планирует модифицировать творение и улучшить для более эффективного применения в реальной обстановке.

Ранее сообщалось, что Путин пообщался по телефону с раненным в Курской области военкором Поддубным.