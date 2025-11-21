Известный военный корреспондент Дмитрий Стешин продемонстрировал в своем блоге уникальный сувенир, предназначенный для военнослужащих Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР). Подарок представляет собой национальный флаг КНДР, на котором российские солдаты оставили свои автографы.

Как отметил Стешин, этот флаг станет «трогательным фронтовым сувениром для братьев». Однако на этом послания военкора не закончились. Он провел резкую грань, заявив, что «братушкам из Средней Азии» передать нечего. Журналист связал эту позицию с недавними ужесточениями в миграционной политике России, в числе которых — более строгие требования для получения медицинской помощи по полису ОМС.

«Эти товарищи достали всех», — заключил Стешин.

Ранее сообщалось, что новый мост через Туманную свяжет Россию и КНДР.