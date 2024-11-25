Британец Джеймс Скотт «слил много локаций» и раскрыл численность подразделений после того, как его задержали в Курской области. Об этом RT сообщил военкор канала Саргон Хадая.

Задержание провели морпехи из 810-й бригады. Сам иностранец заявил, что якобы не воевал на стороне ВСУ, а лишь выступал для бойцов инструктором. В ходе допроса британец отметил, что дела у украинских подразделений плохи. Например, у штурмового батальона ВСУ «Арей» нет бронемашина и танков за исключением редких бронеавтомобилей «Казак».

«Слил много локаций, численность подразделения и вооружение», — отметил Хадая в Telegram.

Напомним, британец Джеймс Скотт Рис Андерсон был задержан 25 ноября. Он признался, что его отправили служить против воли. Украинское командование, по его словам, отобрало удостоверяющие личность документы и средства связи, передавало агентство ТАСС.

Ранее сообщалось, что солдата-дезертира ВСУ нашли среди мирных жителей в ДНР.