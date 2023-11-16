Военкор Котенок сообщил о серии ракетных ударов по Харькову, в Миргороде попадание в аэродром ВСУ

Российский военный корреспондент Юрий Котенок сообщает в своем аккаунте в соцсетях об нескольких ракетных прилетах в черте Харькова.

Перед этим украинские паблики сообщили о нескольких прозвучавших взрывах в Полтавской области. Предварительно, ракетное попадание в аэродром ВСУ в Миргороде.

«Харьков — несколько мощных прилетов, в т.ч. в пригородах. В местных пабликах пишут о ракетном ударе», - проинформировал Котенок.

Минобороны РФ пока данную информацию никак не комментировало.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на бесполезность хваленых американских танков Abrams в противостоянии с ВС РФ.