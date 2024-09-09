Военкор Котенок задал неудобные вопросы Алаудинову по поводу драки чеченцев в Анапе

Командир батальона спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов накануне заявил, что считает несправедливым задержание чеченских участников драки в Анапе. Мало того, по мнению генерал-майора, это может привести к крену в российском обществе в сторону разжигания межнационального конфликта.

Российский военкор Юрий Котенок ответил Алаудинову, задав тому два вопроса. Как отметил журналист, в таких случаях землячеству не должно быть места, а все подробности инцидента должны быть рассмотрены исключительно с точки зрения российского законодательства.

«Два вопроса: Есть ли доказательства того, что неудавшихся ухажеров оскорбляли по национальному признаку? К сожалению, было много случаев, когда преступники прикрывались именно этим», — написал Котенок в своем telegram-канале.

В продолжение темы военкор спросил Алаудинова о его реакции, если гипотетически национальности девушек и мужчин были бы другие. Котенок подчеркнул, позиция в российском обществе по поводу драки в Анапе должна быть только одна: за нарушение общественного порядка все участники обязаны ответить по закону.

Ранее Алаудинов заявил, что в Анапе уроженцы Чечни якобы всего лишь намеревались познакомиться с посетившими местное кафе девушками. А в ответ их стали оскорблять по национальному признаку.