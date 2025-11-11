Военкор Коц ответил на информацию украинских спецслужб о его «гибели» в ДТП

Российский военный корреспондент Александр Коц высмеял украинскую спецслужбу за попытку «похоронить» его, организовав псевдоавтомобильную аварию. В своем Телеграм-канале журналист отреагировал на публикацию в украинских СМИ.

«Ципсошники разбили меня в аварии. Носятся сейчас по предложкам крымских СМИ и крупных военблогеров с "сенсацией" — Коц разбился на трехсотом "Крузаке" стоимостью 8 миллионов рублей. Налетай на эксклюзив!» — иронично подчеркнул военкор.

На опубликованном украинской стороной видео можно увидеть автомобили марок «Рейндж Ровер» и «Фольксваген», с иронией поведал российский военный корреспондент.

«А трехсотый "Крузак" так-то раза в 2,5 дороже. Наверно, поэтому у меня его нет», — указал Коц.

Журналист также отметил, что некоторое время назад его «похоронили» в «Ленд Крузере» рядом с Кириллом Стремоусовым, бывшим заместителем главы российской администрации Херсонской области.

Ранее военкор Коц назвал слова глав Казахстана и Узбекистана Трампу аттракционом лести.