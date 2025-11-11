Военкор Коц ответил на информацию украинских спецслужб о его «гибели» в ДТП
Военкор высмеял попытку спецслужб Украины «похоронить» его в автоаварии
Российский военный корреспондент Александр Коц высмеял украинскую спецслужбу за попытку «похоронить» его, организовав псевдоавтомобильную аварию. В своем Телеграм-канале журналист отреагировал на публикацию в украинских СМИ.
«Ципсошники разбили меня в аварии. Носятся сейчас по предложкам крымских СМИ и крупных военблогеров с "сенсацией" — Коц разбился на трехсотом "Крузаке" стоимостью 8 миллионов рублей. Налетай на эксклюзив!» — иронично подчеркнул военкор.
На опубликованном украинской стороной видео можно увидеть автомобили марок «Рейндж Ровер» и «Фольксваген», с иронией поведал российский военный корреспондент.
«А трехсотый "Крузак" так-то раза в 2,5 дороже. Наверно, поэтому у меня его нет», — указал Коц.
Журналист также отметил, что некоторое время назад его «похоронили» в «Ленд Крузере» рядом с Кириллом Стремоусовым, бывшим заместителем главы российской администрации Херсонской области.
Ранее военкор Коц назвал слова глав Казахстана и Узбекистана Трампу аттракционом лести.