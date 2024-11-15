Военкор Коц рассказал о плюсах переданных «Мосфильмом» танков Т-55 для армии

«Мосфильм» передал для нужд СВО часть техники из своих запасников, среди которых восемь танков Т-55 и столько же ПТ-76, шесть БМП и тягачи. Военкор Александр Коц рассказал, как это пригодится в реальных условиях, пишет KP.RU .

Коц напомнил, что многая военная техника делалась на совесть, причем руками опытных отечественных мастеров. Даже сейчас Россия выпускает современную конкурентноспособную технику.

Как отметил военкор, танк Т-55 был создан еще на Харьковском заводе и проектировался под сценарий ядерного конфликта. В зоне СВО техника уже успешно применяется, хотя машина по сути не самая современная.

«Обладает автоматизированными системами управления, тепловизорами и прочей мощной электроникой. Ну у этого танка есть одно важное преимущество — 100-мм нарезная пушка. С закрытых огневых позиций по навесной траектории она снайперски стреляет по целям до 15 километров. И, по факту, Т-55 сегодня представляет из себя бронированную артиллерию», — рассказал Коц.

Военкор уверен, что переданная концерном техника для бойцов СВО еще уверенно покажет себя в реальных боевых условиях.

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