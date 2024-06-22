Военкор Коц рассказал про условия содержания украинских пленных в России

Военный корреспондент Александр Коц изучил условия содержания украинских пленных в РФ. Бывшие бойцы рассказали, как относятся к России, как с ними обходятся и почему они не хотят возвращаться на Украину. Подробности публикует KP.RU .

Точка, где содержатся украинские пленные, находится почти в центре России. Пленных держат в общих камерах, с двухъярусными кроватями в два ряда. Есть умывальник и туалет, полотенца и все необходимое. Порядок почти армейский: койки заправлены без складки, пленные выстраиваются по команде и следуют определенным правилам. От внешнего мира украинцев закрывает железная дверь со смотровым окошком. На месте присутствует спецназ.

Кормят на совесть, три раза в день. Из развлечений у украинских пленных аудиокниги, прогулки, много времени для общения друг с другом. Многих объединяет одно: эти люди не нужны Киеву. В первую очередь Украина просит на обмен идейных националистов, спецназовцев, офицеров. Простые рядовые в этом случае остаются за бортом. При этом Коц выяснил, что некоторые уже не стремятся попасть домой.

«Пусть лучше сажают в тюрьму. Какая разница, здесь или там. Возможно, родители будут ближе, приедут хоть в гости, передачку какую-то передадут. А если бы моя область перешла под контроль Российской Федерации, я бы принял гражданство России. Может даже воевать пошел», — отметил бывший боец Нацгвардии Виталий Медведев.

Некоторые так и поступают: идут в зону СВО служить на стороне России. Как пример Коц приводит бойцов батальона имени Максима Кривоноса российского Добровольческого корпуса. Те, кто возвращается в итоге на Украину, может быть призван снова. Пожалуй, именного этого боятся многие пленные, которые не понаслышке знают о зверском отношении внутри подразделений ВСУ.

Ранее сообщалось, что украинский пленный рассказал о расстрелах в ВСУ со стороны заградотрядов.