Военкор Коц: ВСУ нанесли удар по библиотеке в Донецке из-за потери Авдеевки

Военный корреспондент Александр Коц был в Донецке, когда украинская армия открыла огонь по местной библиотеке. ВСУ применили снаряды из американской системы HIMARS, чтобы отыграться за недавнее поражение на гражданских, пишет KP.RU.

По словам Коца, сначала взрывы были не слышны в Киевском районе, однако атаки вскоре повторились. Причем раздались хлопки рядом с кафе, где отдыхал военкор. Всего было две ракеты: одна из них попала в стену библиотеки имени Крупской на ул. Артема, вторая угодила на территорию того же здания. В соседних постройках выбились окна.

Коц отметил, что эти обстрелы произошли после окончательной потери контроля ВСУ над Авдеевкой. Только недавно все территории зачистили от формирований.

Военкор связывает обстрел с обуявшей украинских военных злобой после поражения, ведь для обстрелов выбрали дорогостоящее вооружение. Сама атака тоже была не слишком целесообразна.

Однако даже это не смогло сломить жителей: на место приехали экстренные службы, коммунальщики, все сплотились для устранения последствий. В ДНР многие привыкли к подобному образу жизни.

Напомним, что в результате обстрела погибла одна женщина, а еще четверо получили ранения.

Ранее сообщалось, почему ВС РФ удалось отбить у противника Авдеевку.