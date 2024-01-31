Военкор Кубатьян узнал, как после атаки ВСУ выживают семьи в Донецке без света и воды

Донецк наполовину погрузился в тьму: украинские националисты обстреляли подстанции и трансформаторы, устроив несколько атак. Военкор KP.RU Григорий Кубатьян узнал, как теперь выживают местные жители без благ цивилизации.

Электричество, тепло и вода — базовые потребности человека в современных условиях. Оставшись без этого невозможно зарядить и включить многую технику, вызвать скорую помощь, сообщить что-то близким и элементарно помыться. Как раз эти бедствия сейчас переживают некоторые семьи, чьи дома остались без благ цивилизации после обстрела ВСУ.

Военкор Кубатьян прибыл в многоэтажку у рынка Текстильщик, где происходили недавние обстрелы. Там же от действий ВСУшников погибли мирные жители. Оставшиеся в живых говорят, что не собираются покидать свой дом, несмотря на реальные угрозы в условиях СВО.

Одна из дончанок отметила, что на семью из трех человек есть запасы воды: не менее 30 канистр по 6 литров. Однако и та предназначена не для питья. Лифт не работает, что доставляет особую трудность в пополнении запасов. Иногда жителям приходится выживать как в лесу: топить снег, лишь бы добыть воду. Продукты вывешивают в пакете на улицу, лишь бы они не пропали в условиях отключения электричества. Последнее иногда появляется, но ненадолго.

«Тут рядом у Петровского моста есть дом. Им прилетело в крышу, и никак не могут отремонтировать. У людей все течет, а сделать ничего не могут», — сетует собеседница военкора.

В плане отопления некоторых выручает газ. Некоторые даже делают своеобразные свечи по старому методу: укладывают половину клубня картофеля в банку, втыкают четыре спички и заливают старым маслом после готовки. После этого можно зажигать.

Жители оставшегося без удобств района Донецка говорят, что иногда им дают и воду. Понимают они это по звуку в трубах. Это сигнал, что нужно спешить заполнить бочки, ведра, канистры и помыться. Однако одиноким пенсионерам тяжело: не всегда они успевают сделать все дела за полчаса.

Как выяснил военкор, пока обстановка остается сложной, люди выживают как могут. Хорошая новость лишь в том, что постепенно электричество, вода и свет возвращаются жителям.

Ранее были названы основные болевые точки в зоне спецоперации.