Военкор раскритиковал самострельщиков в зоне СВО

Военный корреспондент Дмитрий Стешин выразил в своем телеграм-канале крайнее негодование по поводу случаев намеренного нанесения себе увечий в зоне СВО с целью получения денежных компенсаций, назвав это позором.

Журналист таким образом отреагировал на сообщения о военнослужащих, участвующих в спецоперации, которых подозревают в мошеннических действиях, связанных с выплатами за ранения.

«Конченые позорники», — лаконично прокомментировал ситуацию Стешин.

Он допустил, что подобные действия могут быть связаны с определенными психологическими отклонениями. При этом военкор выразил опасение, что случай, произошедший в 83-й бригаде, не является единичным и может повториться.

16 августа стало известно о появлении нового фигуранта в деле о мошенничестве с выплатами. Им оказался человек, подчиненный полковнику Артему Городилову, командиру бригады ВДВ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

