В Орловской области произошел взрыв на железной дороге, который, по словам военного корреспондента Александра Сладкова в его Телеграм-канале, является попыткой Вооруженных сил Украины создать ещё один диверсионный участок фронта.

Ранее сообщалось, что вечером в субботу, 13 сентября, в Орловской области на железнодорожных путях прогремел взрыв. Два росгвардейца погибли.

«Белгородская и Курская области — мы отжимаем ВСУ от границы, там все силовики, как пальцы — сжаты в кулак. То же самое — в Брянской области», — написал Сладков.

Он отметил, что в Брянской области диверсанты смогли подорвать мост только один раз, в остальных случаях их действия заканчиваются неудачами: они погибают или попадают в плен.

Взрыв в Орловской области продемонстрировал, что противник рассматривает различные направления для атак. В связи с этим, по мнению Сладкова, оперштабу региона необходимо извлекать уроки из произошедших событий и принимать меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем, подытожил Сладков.