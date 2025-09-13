После теракта на ж/д в Орловской области поезда пустили в обход места ЧП

Как сообщает Московская железная дорога (МЖД), после ЧП и задержки поездов был приведен в действие альтернативный маршрут для движения составов.

Маршрут пролегает в обход перегона Малоархангельск — Глазуновка в Орловской области, где продолжаются оперативные мероприятия после взрыва. Решение позволило восстановить движение поездов дальнего следования, задержанных из-за чрезвычайной ситуации.

Отмечается, что для пассажиров скоростных электропоездов «Ласточка» организована специальная логистика: от станций Змиевка и Малоархангельск курсируют компенсационные автобусы, которые доставляют людей к альтернативным составам для продолжения пути до конечных пунктов назначения.

РЖД обеспечивает соблюдение прав пассажиров: путешественники, задержанные в пути более чем на 4 часа, а также ожидающие отправления на вокзалах, получат бесплатное питание.

Оперативный штаб Московской железной дороги под руководством начальника МЖД Павла Иванова круглосуточно координирует работу альтернативной транспортной схемы.

Актуальные данные о движении конкретных поездов доступны в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на официальном сайте компании и через круглосуточный телефон службы поддержки 8-800-775-00-00.

Напомним, 13 сентября на железной дороге в Орловской области произошел взрыв. Погибшими стали два человека: все они — сотрудники Росгвардии. Еще один человек пострадал и находится в тяжелом состоянии под наблюдением врачей.

Ранее сообщалось, что минимум десять поездов задержались в Орловской области из-за взрывного происшествия на путях.