Военкор Ткач: в течение нескольких месяцев случится обрушение всех фронтов в зоне СВО

Военный корреспондент Василий Ткач в беседе с URA.RU оценил обстановку в зоне СВО и рассказал, что в обозримом будущем может произойти на линии соприкосновения.

Как известно, ВС России освободили Табаевку в Харьковской области. Эти новости показатель успеха российской армии, но опасный сценарий для Украины. Противник в зоне СВО истончается все больше, теряя живую силу, запасы, базы и технику. Плюс ко всему, освобожденное поселение находится в районе Купянска — одном из важных направлений на поле.

«Взятие Табаевки стало промежуточным итогом. Практически по всей линии фронта наши войска оказывают планомерное давление, истощая противника. Последствия всего этого — неминуемое обрушение фронта. Это просто вопрос времени, не недели, скорее месяцев», — сказал Василий Ткач.

При этом продвижение ВС РФ наблюдается также в райне Авдеевки, куда перебросили опытных бойцов. Эксперт полагает, что украинская сторона неизбежно проиграет в дальнейшем, так как терпит поражения за поражением.

Ранее сообщалось, что военный эксперт Леонков дал оценку вероятности удара дронами украинской армии по Сибири.