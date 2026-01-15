Военкор выдал военную тайну: один генерал повел себя странно при марше Пригожина

Военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале привел эпизод, связанный с маршем на Москву, организованным Евгением Пригожиным в 2023 году. Об этом рассказал российский военкор Александр Сладков в Телеграм, сообщает Лента.ру.

По его словам, для защиты одного из штабов силового ведомства был направлен спецназ. Находившийся в здании генерал, пока сохранялась непосредственная угроза, вел себя приветливо и предложил бойцам чай. После поступления информации об остановке колонн Пригожина, поведение генерала изменилось.

Согласно рассказу Сладкова, тот же генерал позже сделал замечание сержанту за то, что тот не встал при его появлении в помещении. В той же публикации военкор привел другой пример, касающийся генерала Анатолия Хрулева.

По его утверждению, во время операции по принуждению Грузии к миру в 2008 году Хрулев лично вступил в бой с подразделением противника и уничтожил нескольких боевиков из автомата. Свое повествование Сладков завершил фразой: «Разные есть генералы».

