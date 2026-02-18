Военкора «Ахмата» заподозрили в незаконном ношении звезды ЧВК «Вагнер»

В военно-патриотическом сегменте Telegram разгорается скандал: ветеран специальной военной операции (СВО) Евгений Гольман опубликовал пост, в котором осудил известного военкора спецназа «Ахмат» Михаила Негматова. Причина — редкий знак отличия, замеченный на груди журналиста: «платиновая звезда» героя ЧВК «Вагнер».

Гольман сделал репост записи сообщества «Доска позора», где размещена фотография Негматова с подозрительной наградой. Военнослужащий считает, что военкор не был удостоен этой звезды.

«Историческая справка. «Платиновая звезда» героя «Вагнера» вручалась за исключительные воинские заслуги. Этой награды удостаивались воины превзошедший смерть. Они все известны. Михаил, поздравляю, мы вас заметили», — написал Гольман.

Напомним, это не первый подобный случай. Ранее экс-бойца «Ахмата» Айказа Караманяна уличили в ношении медали-сувенира, которую можно купить на российских маркетплейсах. Караманян читал лекцию в школе Сочи, и военблогер с позывным Индия обратил внимание на подозрительную награду.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков прокомментировал эпизод, связанный с маршем на Москву, организованным главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным в 2023 году.