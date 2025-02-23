Военкоры сообщили о массированном ударе по Украине, задействованы сотни «Гераней» и баллистика

Украина подверглась масштабной атаке. Об этом стало известно из сообщения Телеграм-канала «Военкоры русской весны». В ходе атаки на ряд регионов страны было задействовано более двухсот беспилотных летательных аппаратов-камикадзе типа «Герань».

В разных областях страны произошли множественные взрывы. В частности, в Киеве за ночь прогремело шесть взрывов. Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что в городе активно работает система противовоздушной обороны (ПВО). Он также призвал украинцев оставаться в укрытиях.

В Одесской области также подверглись нападению объекты. Было зафиксировано примерно 15 взрывов, после которых началось возгорание. Причина атаки официально не была раскрыта. Однако военный корреспондент Юрий Котёнок, ссылаясь на украинские источники, сообщает, что поражена электроподстанция.

В свою очередь, в Телеграм-канале «Военный Осведомитель» появилась информация о том, что по городу Кривой Рог в Днепропетровской области была выпущена ракета из оперативно-тактического комплекса «Искандер». Позднее мэр города Александр Вилкул подтвердил факт ракетного удара по городу. Он уточнил, что целью атаки стал некий объект критической инфраструктуры города.

Министерство обороны не предоставило официальных данных о нападении на Украину, подробности инцидента остаются неясными.

Ранее сообщалось, что в последнее время истребители F-16, принадлежащие Вооруженным силам Украины, активизировались вблизи границ Курской области.