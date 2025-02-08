Согласно информации, полученной от Института изучения войны (ISW), населенные пункты Черкасская Конопелька и Фанасеевка в курском приграничье были захвачены в ходе мощного вражеского контрнаступления, что началось накануне в пятницу, 7 февраля. При этом, российские военнослужащие не дают крупным силам украинских националистов закрепиться в указанных районах, используя для этого операторов беспилотных летательных аппаратов.

Сообщается, что украинские боевики смогли преодолеть линию обороны российских войск и углубиться на территорию России на расстояние около пяти километров.

Военные корреспонденты предупреждают: если ВСУ продолжат наступать восточнее реки Псёл, то все усилия, предпринятые российской армией в этом районе за последние шесть месяцев, могут оказаться напрасными.

«В Курской области Киев сосредоточил значительные силы, при этом не уделив должного внимания своим территориям», — приводится в публикации.

В то же время, по информации, полученной от украинского телеграм-канала Deep State, российские войска в Донецкой Народной Республике (ДНР) продвигаются в сторону Андреевки, которая находится к западу от Курахово. Также они продвигаются в районах Часового Яра, Торецка и в окрестностях Тернов.

Ранее сообщалось, что подразделения Вооруженных сил Российской Федерации успешно атаковали объект нефтегазовой инфраструктуры, который был задействован в работе военно-промышленного комплекса Украины.

Кроме того, были нанесены удары по инфраструктуре вражеских военных аэродромов, складам и местам, где осуществлялась подготовка к запуску беспилотных летательных аппаратов.