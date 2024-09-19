Военкоры засняли роботов-пулеметчиков ВСУ в Курской области

Военкоры РВ засняли происходящее в Курской области. На камеру попал робот, который передвигался по территории региона. Судя по всему, устройство легкое, так как он спокойно проезжает по минам и атакует из 7,62-мм пулемета. Несмотря на попытку, ВС РФ отбили атаку необычной техники.

Отмечается, что на месте применили дрон-камикадзе и РПГ. Пока неизвестно, сколько подобных гаджетов есть у ВСУ в запасе, однако такого пулеметчика под Курском увидели впервые. Конструкция кажется легкой, так что не исключают, что украинский противник сможет собрать еще множество роботов.

Ранее сообщалось, что боевики ВСУ собирались дойти до Курска и поджигали дома минометами