Военного блогера Гузенко задержали в Ставропольском крае

В Ставропольском крае задержали блогера Егора Гузенко, автора телеграм-канала «Тринадцатый». Об этом сообщает «Лента.ру».

Гузенко доставили в местное отделение полиции. Там он записал видео, в котором заявил, что не знает, на каком основании он задержан. Также блогер пожаловался, что при задержании силовики его «лупили».

Как сообщает телеграм-канала Mash, Гузенко могли задержать за драку с сотрудником полиции. Данный инцидент имел место на концерте, который проходил в Новопавловске.

Гузенко якобы пришел на центральную площадь в маске. Полицейские попросили его ее снять, чтобы не вызывать беспокойство у зрителей. После очередного замечания блогер набросился на сотрудника полиции с кулаками.

Ранее сообщалось о том, что блогеры Валерия и Артем Чекалины задержаны на 48 часов.