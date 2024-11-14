Уроженец Одесской области Андрей Твердохлебов в беседе с RT рассказал о потерях в ВС Украины. По его словам, погибших при боевых миссиях военных бросают на позициях и не проводят эвакуацию, оставляя гнить и плодить опасную антисанитарию.

Мужчина рассказал, что пережил кошмар, пока служил в 180-м батальоне 122-й бригады территориальной обороны Украины. Он занимал должность командира отделения. По словам военнопленного, в ВСУ офицеры не проявляют никого уважения, «нет уважения», а бойцы для них очередной расходный материал. Это одна из причин больших потерь в украинской армии.

Твердохлебов пробыл на сложном участке фронта, пока место не взяли российские войска.

«В посадке — там, где я находился, — были наши ребята, которые уже полностью практически разложились. Были горелые трупы. Их никто не забирал», — говорит пленный.

Твердохлебов сдался в плен, но не ожидал, что его ждет достаточно теплый прием. Ему оказали медицинскую помощь, накормили и напоили. Теперь боец с ужасом вспоминает время службы в рядах ВСУ.

Ранее стало известно, что после подрыва ВСУ дамбы под Кураховом погибло 10 украинских бойцов.