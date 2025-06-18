Военнослужащего отправили на передовую после гибели сына в зоне спецоперации

Семья военнослужащего пытается вернуть из зоны СВО главу семьи, подписавшего контракт с Минобороны. У него погиб сын в зоне СВО, сам он имеет проблемы со здоровьем. Об этом сообщило издание 72.RU.

Владислав Колмаков, проживавший в Тюмени, подписал контракт в 2022 году. Уже после этого он узнал, что его сын погиб в зоне спецоперации, при этом тело так и не было найдено. Вслед за этим контрактник перенес инфаркт, он проходил лечение и курс реабилитации. После возвращения в часть его снова отправили в зону СВО.

Семья на протяжении двух лет пыталась получить признание их сына погибшим. Когда такое признание все же было получено, Колмакова вместо отправки в часть, расположенную в Челябинской области, отправили на передовую.

«Мы обращались везде: и в прокуратуру, и в Следственный комитет, и к уполномоченному по правам человека. Я прошу вернуть его. Пусть он дослуживает в части», — указала журналистам его супруга Оксана Левчик.

По последним обновленным данным, командование части все-таки убрало бойца с передовой.

Ранее сообщалось, что боец из Забайкалья во время боев в зоне СВО пропал со связи с родственниками на месяц. После того, как он все-таки связался с семьей, выяснилось, что он потерял обе ноги после подрыва на мине. Жена искалеченного бойца рада, что он остался жив, сейчас военнослужащий проходит реабилитацию.