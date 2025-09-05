Военнослужащему из Урала ошибочно засчитали лишь 10 дней службы на СВО

Житель Уральского региона, пробывший в зоне специальной военной операции (СВО) на территории Украины около двух лет, столкнулся с тем, что ему засчитали лишь 10 дней службы. Об этом сообщил депутат Государственной Думы Максим Иванов в своем телеграм-канале.

Депутат подчеркнул, что в соответствии с законодательством каждому военнослужащему, участвующему в СВО, полагаются льготы, включая учет времени участия в боевых действиях в двойном размере при расчете трудового стажа.

По словам Иванова, этот вопрос особенно важен для данного гражданина, которому больше 50 лет. Учет выслуги лет на льготных условиях мог бы приблизить его выход на заслуженный отдых.

Однако в военном билете россиянина значится всего 10 дней участия в СВО, а, по информации из Социального фонда, этот период и вовсе отсутствует.

После обращения в прокуратуру факт несоответствия был подтвержден. В конечном итоге период участия гражданина в СВО был включен в льготный стаж.

Ранее сообщалось, что могилу участника СВО в российском селе осквернили второй раз за три месяца.