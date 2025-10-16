Военнослужащие в Петербурге направили запросы губернатору из-за отмены выплат

В Санкт-Петербурге власти прекратили выплату губернаторской помощи в размере 1,6 млн руб. добровольцам, участвующим в специальной военной операции (СВО). Об этом стало известно изданию «Фонтанка» 16 октября.

О трудностях с получением выплаты сообщили несколько военнослужащих, подписавших в августе контракт о прохождении военной службы в составе добровольческого формирования «БАРС».

По словам военнослужащих, после безуспешного ожидания выплат, они обратились в районные отделы социальной защиты населения, где им сообщили, что денежные средства им не положены, поскольку 26 августа 2025 года было принято постановление правительства Петербурга, согласно которому 1,6 млн руб. не перечисляются с 1 августа.

«Фактически право на выплату прекращено задним числом», — заявил один из военнослужащих.

В связи с этим военнослужащие направили официальные запросы в приемную губернатора.

В информационно-справочной службе комитета по социальной политике подтвердили изданию «Фонтанка», что постановление с грифом «для служебного пользования» от 26 августа прекращает предоставление губернаторской помощи, но это касается только добровольцев. Тем, кто заключил обычный контракт, выплаты продолжаются.

Ранее сообщалось, что военная прокуратура помогла восстановить права участника СВО.