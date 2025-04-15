Военнослужащий получил 15 лет за сдачу в плен в зоне СВО
«Коммерсантъ»: на Сахалине впервые вынесли приговор из-за капитуляции в зоне СВО
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В Южно-Сахалинском гарнизонном суде вынесли приговор по первому в своем роде уголовному делу, касающемуся добровольной капитуляции перед противником в зоне проведения специальной военной операции на территории Украины, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.
По данным источника издания, имеющий отношение к одной из сторон процесса, военнослужащий Роман Иванишин, числившийся в 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде, был признан виновным в сдаче в плен и покушении на аналогичное деяние (статья 352.1 и статья 30 часть 1, статья 352.1 УК РФ соответственно), а также в самовольном оставлении расположения воинской части (часть 3, статья 338 УК РФ).
Суд назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима, с одновременным лишением звания «младший сержант».
Судебное разбирательство проходило за закрытыми дверями с 17 марта. Конкретные обстоятельства дела, включая суть обвинения и доводы защиты, не были преданы огласке ни одной из сторон.
Ранее сообщалось, что Мосгорсуд прекратил дело в отношении комика Поперечного* о дискредитации ВС РФ.
*Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.