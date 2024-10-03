Российский военнослужащий получил 3 млн руб. за падение с кровати

Российский военнослужащий упал с кровати и травмировал руку. Чтобы избежать насмешек со стороны сослуживцев, он сказал командиру, что получил травму по неосторожности при спуске в бомбоубежище во время авиаатаки противника, сообщил «Коммерсантъ».

За полученное «ранение» боец хотел получить 3 млн руб. Он даже предоставил соответствующие справки от врачей, после чего ему одобрили перевод средств.

Через некоторое время руководство провело служебное расследование, в результате которого и была выявлена махинация. В отношении «пострадавшего» возбудили уголовное дело.

Севастопольский гарнизонный военный суд рассмотрел дело военного и назначил ему условное наказание. Обвиняемый не согласился с решением суда и подал апелляцию. Он и его адвокат заявили, что получение денег законно, так как травма была получена не в тылу, а в зоне проведения спецоперации.

Южный окружной военный суд оставил решение первой инстанции без изменений.

Ранее американский разведчик заявил о готовых к побегу украинских генералах.