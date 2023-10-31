Большинство жителей Константиновки, расположенной на подконтрольной Киеву части ДНР, ожидают прихода российских военных, пишет американское издание Daily Beast со ссылкой на врача из третьей штурмовой бригады ВСУ.

Собеседник издания сказал, что местные жители видят в украинцах врагов. Он признался, что может доверять лишь нескольким женщинам, которые готовят еду для офицеров.

По его словам, гражданские из Константиновки передают российской армии сведения о позициях ВСУ. Он рассказал, что однажды чуть не выстрелил в лицо местному жителю, который снимал на телефон солдат.

По словам другого военнослужащего ВСУ, украинская армия уже находится на пределе своих возможностей, в то время как «русские при желании могли бы мобилизовать миллионы людей».

В западных СМИ все чаще проскальзывают намеки на тяжелый политический кризис внутри Украины. Конфликт Зеленского и главкома ВСУ Залужного уже давно превратился в секрет Полишинеля. Чем закончится это противостояние — громкой отставкой Залужного или концом карьеры Зеленского — в материале «Подмосковье сегодня».