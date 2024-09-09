Российским военнослужащим компенсируют затраты на использование личного автомобиля

Военным, ветеранам и их семьям будет осуществляться возмещение затрат на использование личного транспорта во время командировок и отпусков. Соответствующий указ подписал Михаил Мишустин, председатель Правительства Российской Федерации, сообщила газета «Ведомости».

Документ касается военнослужащих и военных ветеранов, которые имеют право на бесплатный проезд.

В правительстве подчеркнули, что компенсация предоставляется в соответствии с федеральным законом «О статусе военнослужащих».

Ранее порядок возмещения расходов за личный автомобиль не был установлен. Военнослужащие могли получать компенсацию только за перевозки, осуществляемые на поездах или самолетах, при этом необходимо было предоставлять проездные документы.

В соответствии с новым постановлением Министерство внутренних дел, Министерство обороны и другие федеральные органы, отвечающие за военную службу, будут разрабатывать правила компенсации расходов за использование личного транспорта.

Ранее сообщалось, что общая готовность лесопарка «Северный» в Пушкинском городском округе составила 70%.