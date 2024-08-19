В Курской области пройдет досрочное голосование на выборах губернатора

Избирком Курской области объявил о начале досрочного голосования на выборах губернатора региона с 28 августа. Информация поступила от представителей избирательной комиссии. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно принятому решению, жители Курской области получат возможность отдать свои голоса заранее как на избирательных участках, так и на дому. Избирательная комиссия обосновала это решение необходимостью обеспечить безопасность граждан и защитить их здоровье в текущих условиях.

Период досрочного голосования продлится с 28 августа по 5 сентября. Основной этап выборов запланирован на 6, 7 и 8 сентября.

Представители избиркома также сообщили, что конкретные места, даты и время проведения досрочного голосования будут определены территориальными избирательными комиссиями с учетом текущей ситуации в регионе. Таким образом, избирательные органы Курской области предприняли меры для обеспечения максимальной доступности и безопасности процесса голосования для всех жителей региона в преддверии важных выборов.

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