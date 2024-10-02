Военные эксперты усомнились в применении ОДАБ-9000 в Волчанске

Российские военные для удара по многоэтажным домам в Волчанске, где скрывались украинские боевики, применили одну из самых мощных неядерных бомб ОДАБ-9000. Но некоторые специалисты сомневаются, что именно ее использовали ВС РФ.

Дело в том, что эффект от взрыва был настолько колоссальным, что определить тип оружия по распространившемуся в Сети видео не могут даже военные специалисты.

Эксперты предположили, что, возможно, была применена бомба меньшей мощности — ОДАБ-1500, пишет «Военное обозрение».

Журналисты издания напомнили о словах главы корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Бориса Обносова о том, что даже ФАБ-5000 не планируется оснащать универсальным модулем планирования и коррекции. У экспертов возникли вопросы по поводу техники сброса авиабомбы.

Ранее военный эксперт Литовкин пояснил опасность планируемых к передаче Вашингтоном Киеву ракет JSOW.