Медики попали в засаду ДРГ на Курском направлении

Во время эвакуации раненых военные медики попали в засаду украинской диверсионно-разведывательной группы и вступили с ней в бой, сообщило РИА Новости.

По рассказу военного врача с позывным «Фрегат», попавшие в засаду медики успевали не только спасать раненых, но и отстреливаться от противника. В результате врачи смогли отбиться от атаки ДРГ, вытащили раненых, а затем были эвакуированы сами, тоже с ранениями.

Медики утверждают, что характер ранений, которые получают солдаты под Курском, отличается от того, который они видели ранее. По словам «Фрегата», что здесь военные чаще получают именно пулевые ранения из-за ближнего боя с украинскими войсками. На других направлениях более характерны осколочные повреждения.

Бои под Курском идут с 6 августа, когда в 5:30 утра на этом направлении началась операция ВСУ. На 19 августа украинские войска потеряли здесь уже порядка 3,8 бойцов и 54 танка.

Ранее сообщалось, что в Суджанском районе Курской области взяли в плен 15 иностранных наемников.