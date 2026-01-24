Военные пенсии в России планируют повысить с октября 2026 года

Военные пенсионеры в России могут рассчитывать на очередное повышение выплат осенью 2026 года. В проекте бюджета пока заложена индексация на уровне 4%, однако в Госдуме не исключают, что ближе к дате перерасчета этот показатель может быть пересмотрен в сторону увеличения.

Индексация военных пенсий в России запланирована на 1 октября 2026 года. Как сообщил ТАСС председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, предварительный размер повышения составляет 4%.

Парламентарий пояснил, что механизм перерасчета для военных пенсионеров отличается от порядка индексации страховых и социальных выплат. Страховые пенсии традиционно повышаются с 1 января, социальные — с 1 апреля, тогда как рост военных пенсий напрямую связан с изменением денежного довольствия действующих военнослужащих.

По словам Нилова, необходимое финансирование уже предусмотрено в федеральном бюджете. Индексация затронет не только пенсионеров Минобороны, но и всех получателей военных пенсий по линии других силовых ведомств. При сохранении текущих параметров повышение выплат должно состояться с 1 октября.

Депутат также напомнил, что ранее практика пересмотра коэффициента уже применялась. В частности, в 2025 году размер индексации был увеличен по сравнению с первоначальными планами. Тогда итоговое повышение составило 7,6% вместо ожидавшихся 4,5%.

В связи с этим в Госдуме допускают, что и в 2026 году окончательный размер индексации может быть скорректирован ближе к дате ее проведения, однако на данный момент ориентиром остается показатель в 4%.

Ранее сообщалось, что после 1 февраля будут выплачивать повышенный маткапитал.