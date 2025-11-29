У границы с российской Карелией стартовали масштабные совместные учения Финляндии и Великобритании под кодовым названием Northern Axe 25. Об этом отчиталась пресс-служба Минобороны Финляндии.

В финском регионе Кайнуу, непосредственно примыкающем к российским рубежам, отрабатываются задачи обороны, сдерживания противника и ведения ночного боя в арктических условиях. По данным пресс-службы ведомства, в маневрах участвуют около 3 тысяч финских военнослужащих и подразделения британской армии, что делает эти учения одними из крупнейших в приграничной зоне после вступления Финляндии в НАТО.

Особый акцент сделан на отработке взаимодействия различных родов войск в сложных климатических условиях северной Финляндии.

Как указывает MK.RU, эти маневры проходят на фоне ряда заявлений, которые не нравятся финнам и британцам. Например, в России постоянно говорят о безосновательной версии о готовности РФ к конфликту с любым государством НАТО. Москва неоднократно предостерегает альянс от эскалации напряженности в приграничных регионах.

Географическое положение учений — всего в нескольких десятках километров от российской территории — демонстрирует новую реальность безопасности в регионе Балтийского моря после изменения геополитической карты Европы. Российская сторона происходящее пока не комментировала.

