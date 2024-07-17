Военный аналитик Литовкин: МиГ-31БМ станет угрозой для западных самолетов F-16

Полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что для западных F-16, которые хотят передать ВСУ, станут угрозой российские ПВО и истребители, такие как МиГ-31БМ. Об этом специалист заявил в беседе с RT .

Военный эксперт отметил, что передача ВСУ американских F-16 не слишком повлияют на ход СВО и миссии. В российском арсенале есть вооружение и оборудование, которое позволит отразить атаки и защититься. Среди них можно отметить «Тор-М2», «Бук-М3», С-300, С-400, или истребители Су-30, Су-35 и МиГ-31БМ.

«Я уже не говорю, что даже на аэродроме для них угрозой будут наши ракеты «Искандер-М», «Калибр» и вообще любые другие», — заявил Литовкин.

Что касается МиГ-31БМ, то он поражает цели на расстоянии 2500 км и обладает ракетами разного класса. Он способен ударять в воздух и поверхности, в том числе гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Для такого мощного истребителя F-16 станут как семечки и бороться с ним бесполезно. По сути, ВСУ передают не ту технику, которая изменила бы что-то на поле боя.

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